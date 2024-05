La classe del design di Philippe Starck a Venezia 

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) Venezia, conosciuta come la "Città degli Innamorati" e la "Regina dell'Adriatico", è una delle città più affascinanti e romantiche al mondo. Situata nel cuore della Laguna Veneta, Venezia è celebre per i suoi canali, le sue calli pittoresche e la sua ricca storia culturale. Con i suoi palazzi gotici, le chiese maestose e le opere d'arte senza tempo, Venezia incanta i visitatori con il suo fascino unico e la sua atmosfera magica. Ogni angolo della città racconta una storia, trasportando i visitatori in un viaggio nel tempo attraverso secoli di splendore e tradizione. Nel suggestivo labirinto delle calli veneziane, accanto al maestoso Canal Grande, sorge una vera gemma dell'ospitalità: Palazzina Grassi. Questo magnifico hotel, situato in un edificio del XVI secolo, incarna l'essenza del lusso e dell'eleganza veneziana. Progettata dall'archistar...