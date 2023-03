Usa, Biden: “Americani chiedono stop armi da assalto, Congresso agisca” (Di martedì 28 marzo 2023) (Adnkronos) – “Il Congresso deve agire: la maggioranza degli Americani vuole un divieto delle armi d’assalto”. Così il presidente degli Stati Uniti Joe Biden all’indomani della nuova strage in una scuola americana a Nashville. “Io ho usato a pieno il mio potere esecutivo”, ha aggiunto il presidente riferendosi ai diversi ordini esecutivi da lui firmati sul controllo delle armi, e ribandendo che ora “è venuto il momento” di un’azione del Congresso. “Io non posso fare altro che implorare il Congresso di agire”, ha detto ancora. POLITICA DIVISA – sparatoria di Nashville ha ancora una volta messo in luce le . In risposta alla tragedia, i democratici si sono affrettati a sottolineare l’ipocrisia e l’inazione sulla violenza armata da parte dei ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 marzo 2023) (Adnkronos) – “Ildeve agire: la maggioranza deglivuole un divieto delled’”. Così il presidente degli Stati Uniti Joeall’indomani della nuova strage in una scuola americana a Nashville. “Io ho usato a pieno il mio potere esecutivo”, ha aggiunto il presidente riferendosi ai diversi ordini esecutivi da lui firmati sul controllo delle, e ribandendo che ora “è venuto il momento” di un’azione del. “Io non posso fare altro che implorare ildi agire”, ha detto ancora. POLITICA DIVISA – sparatoria di Nashville ha ancora una volta messo in luce le . In risposta alla tragedia, i democratici si sono affrettati a sottolineare l’ipocrisia e l’inazione sulla violenza armata da parte dei ...

