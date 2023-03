Monza, Berlusconi ricoverato al San Raffaele per controlli: probabili dimissioni già domani (Di martedì 28 marzo 2023) Nella giornata di ieri il presidente del Monza, Silvio Berlusconi, è stato ricoverato al San Raffaele per effettuare dei controlli. Stando a quanto riportato da ‘Calcio e Finanza’, l’ex patron del Milan si sarebbe recato nella struttura dopo aver accusato dei dolori, ma dovrebbe essere dimesso già domani mattina. Per Berlusconi, dunque, si tratta soltanto di passare un’altra nottata in ospedale, prima di tornare a casa e riprendere in mano le proprie funzioni. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 28 marzo 2023) Nella giornata di ieri il presidente del, Silvio, è statoal Sanper effettuare dei. Stando a quanto riportato da ‘Calcio e Finanza’, l’ex patron del Milan si sarebbe recato nella struttura dopo aver accusato dei dolori, ma dovrebbe essere dimesso giàmattina. Per, dunque, si tratta soltanto di passare un’altra nottata in ospedale, prima di tornare a casa e riprendere in mano le proprie funzioni. SportFace.

