La direttiva europea sulle performance energetiche degli edifici (Epbd), meglio conosciuta come « direttiva case green », è stata adottata. Il via libera definitivo al provvedimento è arrivato oggi all’Ecofin, il vertice dei ministri dell’Economia e ...

Meloni chiude la kermesse di Fratelli d’Italia a Pescara. Con un intervento atteso per l’annuncio della sua candidatura a capolista di Fratelli d’Italia in tutte le circoscrizioni alle prossime elezioni Europee . Un discorso, quello della premier , ...

Superbonus, ok a ‘stretta’: emendamento passa con appoggio di Italia Viva, Forza Italia astenuta - superbonus, ok a ‘stretta’: emendamento passa con appoggio di Italia Viva, Forza Italia astenuta - (Adnkronos) – Via libera della commissione Finanze del Senato all'emendamento del governo per la stretta al superbonus che, tra le altre restrizioni, spalma il credito su 10 anni, contro i 4 previsti ...

Dl Superbonus, via libera in commissione Finanze: il senatore assente 'salva' la maggioranza. Sugar tax dal 31 luglio - Dl superbonus, via libera in commissione Finanze: il senatore assente 'salva' la maggioranza. Sugar tax dal 31 luglio - Via libera della commissione Finanze del Senato all’emendamento del governo al decreto superbonus, che è stato approvato con il voto favorevole di Iv e ...

Dl Superbonus, approvato l'emendamento del governo con il sì di Italia Viva e l'astensione di Forza Italia - Dl superbonus, approvato l'emendamento del governo con il sì di Italia Viva e l'astensione di Forza Italia - Via libera della commissione Finanze del Senato all'emendamento del governo al decreto superbonus, che è stato approvato con il voto favorevole di Italia Viva e l'astensione di Forza Italia. Non ha pa ...