Confronto su La7 tra tutti i leader politici Mentana spariglia - in base al sondaggio Swg | la dat - bomba sulle Europee

(Di martedì 14 maggio 2024) Il colpaccio a sorpresa di Enrico: unin tv conitaliani, nell'immediata vigilia delle elezioni. "D'intesa con i vertici di La7 - scrive sui social il direttore del TgLa7 - ufficializzo la proposta di due confronti televisivi tra idelle liste in lizza per le elezionidell'8 e 9 giugno. I confronti avranno luogo mercoledì 5 e giovedì 6 giugno alle 21.20: prendendo l'ultimoSwg divulgabile, quello del 23 maggio, riserveremo la serata del 6 giugno ai rappresentanti delle liste maggiori. Questa la proposta, attendiamo le risposte". E pronto arriva il sì di Giuseppe Conte, desideroso di dare del filo da torcere a Elly Schlein. Finora, era stato Bruno Vespa a ...

