Meloni | nessun rimpasto di governo - per le europee il traguardo è il consenso del 2022 Caso Genova? Aspettiamo le risposte di Toti

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di martedì 14 maggio 2024) Cautela sul, perché bisogna aspettare di sentire cosa ha da dire il governatore . Difesa del suo essere «del popolo» contro chi vorrebbe un mondo diviso tra «pesciaroli e dottori». Per niente spaventata dalla campagna elettorale che è di per sé «divisiva» perché il sistema è proporzionale puro ma il, è sicura, non rischia. Giorgiasi presenta con una mezz'ora abbondante...