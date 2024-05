Vela - Mondiali Formula Kite 2024 | Pianosi in top-5 dopo il day-1

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 14 maggio 2024) A Hyères hanno preso il via idispecialità. Una prima giornata di regata che porta buone notizie per l’Italia, con Riccardoche si piazza in quinta posizione con 8.0 punti e un net score di 5.0una serie 2-1-2-3. In top-10 anche Lorenzo Boschetti con 18.0 (9.0) al termine di una serie da 3-9-3-3. In testa alla classifica c’è Maximilian Maeder, che ha semplicemente dominato le regate odierne, vincendole tutte. Virtualmente sul podio anche il brasiliano Lobo e il francese Mazelle, ma la settimana è solo appena iniziata. Al femminile da segnalare l’ottava posizione di Maggie Pescatto, che con il suo 4-4-6-5 totalizza 19.0 (13.0). Guida la classifica transalpina Nolot, anch’essa con un perfetto 1-1-1-1. SportFace.