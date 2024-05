Superbonus - Conte | Spettacolo indegno con Tajani e Giorgetti che litigano

(Di martedì 14 maggio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 14 maggio 2024 "Unoè quello sul. In queste ore stanno litigando. Stanno manifestando ancora una volta tutta la loro incapacità, per altro rinnegando le norme che hanno già fatto sul. Di provvedimenti sulne hanno fatti già sei. Sono 18 mesi che lo gestiscono e anzilo gestisce da 3 anni, prima con Draghi e ora con Meloni. Che modo di governare è mai questo?" lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppeintervenendo al sit in sotto il Ministero dell'Economia e delle Finanze sugli extraprofitti delle banche. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

