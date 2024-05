A Modena si gioca | torna ‘Play’e festeggia i 50 anni di D&D

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 14 maggio 2024) Notizia da non perdere per gli appassionati di giochi: aPlay, il festival internazionale del Gioco Manca poco più di un mese all’inizio di Play – Festival del Gioco, l’evento che trasformanel punto di riferimento internazionale per gli appassionati dei giochi da tavolo, di ruolo, miniature e carte collezionabili. Ragazzino al Play di-Ansa- Notizie.comDal 17 al 19 maggio aFiere si terrà un’edizione speciale dedicata ai 50del leggendario Dungeons & Dragons. Con oltre 28mila metri quadrati distribuiti in cinque padiglioni, circa 200 espositori e un centinaio di ospiti tra cui star internazionali del settore, l’evento promette una full immersion nel mondo ludico. Play: ala Rinascita dei Giochi da ...