Attenti alle zanzare | prevenzione e precauzioni contro le malattie trasmesse dagli insetti

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di martedì 14 maggio 2024) Negli ultimi anni, l’incremento dei casi diha destato crescente preoccupazione. Queste, conosciute come arbovirosi, rappresentano una sfida per la salute pubblica, richiedendo un’azione coordinata e preventiva da parte delle autorità e dei cittadini. In Toscana, come altrove, lesono diventate vettori di patologie quali il West Nile, l’Usutu, la Chikungunya, la Dengue, la malattia da Zika virus, l’encefalite da zecca (Tbe) e le infezioni neuroinvasive da virus Toscana. Il recente seminario online organizzato dalla Regione Toscana e dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) ha posto l’accento sull’importanza delle misure preventivequeste. Tenutosi martedì 14 maggio, ...