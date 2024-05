Flop Rocca - il governatore del Lazio è penultimo nella classifica dei presidenti di Regione più amati

Giuseppe Pisano, dottore commercialista, stimato professionista che vanta una g Rossa esperienza in fatto di revisione di bilanci, ha un doppio incarico che fa storcere il naso a molti. Come riporta Il Fatto Quotidiano, infatti, Pisano è capo dei ...

L’intervento di Francesco Rocca all’evento “Agenda Salute: per una riforma partecipata, sostenibile ed equa” “Il dialogo costruito con il Ministero della Salute è molto positivo. I problemi che si affrontano in materia sanitaria non hanno ...

“La Regione Lazio official è al Circo Massimo di Roma nel Villaggio della Salute della Race for the Cure. Venite a trovarci per prenotare il vostro #screening e ricordate che potete farlo anche direttamente nella vostra Asl. Oggi il cancro si può ...