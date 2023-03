"Da 5 mesi": una valanga di insulti su Diletta Leotta, cos'è sucesso (Di sabato 25 marzo 2023) I rumors alla fine sono stati confermati: Diletta Leotta ha annunciato di aspettare un bambino dal suo compagno, Loris Karius. E lo ha fatto attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram. I due, che stanno insieme da pochi mesi, si sono mostrati felici ed entusiasti di diventare genitori per la prima volta. La giornalista e il calciatore del Newcastle sono una coppia dallo scorso ottobre. E ai più attenti questo dettaglio non è sfuggito. Sotto al video condiviso dalla Leotta, infatti, non sono mancati i commenti negativi degli haters. "Vi dobbiamo dire una cosa…ma lo sapete già? Esplodiamo di gioia! Noi e la mia pancia", ha scritto il volto di Dazn a corredo del video annuncio in cui si è mostrata in lacrime. La dolcezza dell'annuncio, però, non è stata accolta da tutti allo stesso ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023) I rumors alla fine sono stati confermati:ha annunciato di aspettare un bambino dal suo compagno, Loris Karius. E lo ha fatto attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram. I due, che stanno insieme da pochi, si sono mostrati felici ed entusiasti di diventare genitori per la prima volta. La giornalista e il calciatore del Newcastle sono una coppia dallo scorso ottobre. E ai più attenti questo dettaglio non è sfuggito. Sotto al video condiviso dalla, infatti, non sono mancati i commenti negativi degli haters. "Vi dobbiamo dire una cosa…ma lo sapete già? Esplodiamo di gioia! Noi e la mia pancia", ha scritto il volto di Dazn a corredo del video annuncio in cui si è mostrata in lacrime. La dolcezza dell'annuncio, però, non è stata accolta da tutti allo stesso ...

