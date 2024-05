FOTO | Braun Strowman è tornato a disputare un match dopo la fine di SD

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 11 maggio 2024)molti mesi di assenza a causa di un infortunio al collo che ha richiesto un intervento chirurgico,a farsi vedere in WWE nell’episodio di Raw dello scorso 29 aprile giungendo in aiuto di Jey Uso che stava subendo un attacco per mano di Logan Paul e Finn Balor. Ieri notte,ladi SmackDown, il “Monster Among Men” ha disputato il suo primodal rientro.torna a lottare Ieri notteladi SmackDown,a lottare sul ring. Ha disputato un darkaffrontando e sconfiggendo Shinsuke Nakamura. Il gigante non lottava dall’1 maggio 2023 quando in occasione di un ...