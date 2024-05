Salvador Dalí e Amanda Lear erano amanti? La loro storia d’amore era surreale

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di sabato 11 maggio 2024) Come si fa a spiegare in poche parole un rapporto di amore-non amore così unico come quello che ha unito? Lo ha fatto la stessa artista-attrice-cantante in un libro, La mia vita con, in cui dettagliatamente ha ripercorso le tappe di una relazione sui generis, iniziata negli anni ’60 e finita con la morte del pittore spagnolo, nel 1989.sono stati una coppia sì, ma senza mai fare sesso, data l’impotenza dell’artista. I due si conoscono nel 1965 a Parigi.è una studentessa di Belle Arti a Londra, perfettamente a suo agio nella Swinging London. Al momento dell’incontro, una delle figure artistiche più importanti del secolo,Tap, coniugata, ...