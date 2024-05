Anticipazioni Coincidenze D’Amore - Puntate Turche | Selin E Demir Si Separano!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di sabato 11 maggio 2024)decide di lasciaredopo l’incontro con Eylul. I due sie vanno a vivere per la prima volta in due case differenti!prosegue e, nel corso delle, l’idillio diverrà spezzato. I due decideranno di allontanarsi e cambieranno la casa che li ha uniti fin dalle prime. I loro amici però cercheranno in tutti i modi di recuperare la situazione. Ma ecco che cosa sta per succedere.: ...