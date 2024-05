Palermo - la Regione consegna 70 pick-up alla Protezione civile per la lotta agli incendi boschivi

(Di sabato 11 maggio 2024) Settanta-up pronti per il contrasto deglisono statiti questa mattina dregionale ad altrettante organizzazioni di volontariato nelle nove province siciliane. La cerimonia si è svolta al Foro Italico dipresenza del presidente della, che hato simbolicamente le chiavi di un mezzo, del dirigente generale del dipartimento disiciliana e di alcuni sindaci dei Comuni interessati. I-up saranno un importante supporto allo spegnimento deglisoprattutto nelle aree più remote e montuose dell’Isola, dove gli interventi sono più ...

Presentato ieri in piazza il nuovo mezzo della Protezione civile del Gruppo intercomunale di Cerro Maggiore, San Vittore Olona e Rescaldina. Si tratta di un pick-up con un modulo anti-incendio posizionato nel cassone. In caso di necessità, sarà ...

Ardea , 25 marzo 2024 – Il Nucleo Operativo Airone, la Struttura Ufficiale di Protezione Civile del Comune di Ardea , ha ricevuto un nuovo Pick – up. La notizia è arrivata in questi ultimi giorni ed è stata confermata dai componenti l’Organo ...

A Pozzallo un nuovo mezzo con modulo antincendio - A Pozzallo un nuovo mezzo con modulo antincendio - Consegnato al Gruppo dei Volontari di protezione Civile del Comune di Pozzallo un nuovo mezzo con modulo antincendio boschivo. Il nuovo pick-up modello Nissan Navara ...