Ombre su Berrettini | il ritiro e quel terribile sospetto

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 11 maggio 2024)suldel tennista romano. Lui ne è convinto: ecco cosa c’è realmente dietro la sua ultima decisione. Il fatto che non fosse sbarcato a Roma in anticipo, come tutti gli altri, era stato strano già di per sé. Matteosi è presentato al Foro Italico a poche ore dall’esordio e si è allenato senza spingere troppo. Sapevamo tutti, quindi, che le possibilità che alla fine partecipasse erano ridotte pressoché al lumicino. Matteo(LaPresse) – ilveggente.itTanto è vero che non ha stupito nessuno, in realtà, la notizia del suo. Stupisce che non ci sia chiarezza, invece, intorno alo che sta succedendo. Non è dato sapere se l’ennesimo forfait sia realmente dovuto agli strascichi della tonsillite o se, invece, ci sia ...