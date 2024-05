Squalificano l' olandese anti-Israele Eurovision - è caos | fatto fuori per questo gesto | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 11 maggio 2024) Nel-Palestina ci mancava solo il cantante squalificato all'Song Contest. Sono ore delicatissime e di tensione estrema a Malmoe, in Svezia, dove questa sera andrà in scena la finalissima dell'ex Eurofestival, con l'italiana Angelina Mango tra le favorite. Purtroppo però lo spettacolo musicale-televisivo rischia di venire totalmente cancellato dalla polemica politica che monta da giorni riguardo alla partecipazione di Eden Golan, la rappresentante israeliana fischiata dal pubblico in sala e contestata dai suoi stessi colleghi, quasi tutti schierati a fianco di Gaza. Sullo stesso televoto grava il sospetto di un boicottaggio di massa con i telespettatori filo-palestinesi che potrebbero disertare l'appuntamento con il voto per regalare alla Golan (che nella classifica italiana ha raccolto il 40% delle preferenze) ...