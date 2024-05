Il taser degli agenti non è infallibile | Servono dotazioni d’avanguardia

(Di sabato 11 maggio 2024) La pistola elettrica non ha salvato i poliziotti aggrediti negli ultimi giorni. I colleghi americani ne hanno una molto più potente. Il sindacato Sap: «Non manca la formazione, ma mezzi migliori. Ogni tre ore ci attaccano».

"Eroico l’operato della polizia penitenziaria, ma servono nuovi agenti e interventi strutturali. Il Segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Donato Capece non ha dubbi, appena terminata la visita al carcere di Monza ...

Egiziano aggredisce poliziotti: agente spara e lo ferisce, indagato - Egiziano aggredisce poliziotti: agente spara e lo ferisce, indagato - L'uomo, un 36enne egiziano che non è in pericolo di vita, era appena stato denunciato e stava dando in escandescenze e danneggiando arredi urbani brandendo delle pietre ...

Escalation di violenza nelle carceri. A Pavia recluso morde un agente. Pugno a un poliziotto vigevanese - Escalation di violenza nelle carceri. A Pavia recluso morde un agente. Pugno a un poliziotto vigevanese - A Torre del Gallo detenuto “cannibale“ all’attacco di un polpaccio. Il sindacalista Savastano: "taser alla Penitenziaria come deterrente".

Milano, ancora polizia nel mirino. Agente spara e ferisce un egiziano - Milano, ancora polizia nel mirino. Agente spara e ferisce un egiziano - Dopo l'accoltellamento di Lambrate un uomo, in stazione Centrale, ha iniziato a lanciare pietre con la fionda. Per bloccarlo non è bastato il taser. Il poliziotto che ha fatto fuoco ora è indagato ...