Si rifiutano di dargli i soldi - distrugge la casa dei genitori anziani con un martello pneumatico

(Di sabato 11 maggio 2024) Pietravairano. In preda all’ira per il rifiuto da parte degli100,00 euro ha imbracciato uncustodito nel garage di, ed ha cominciato are il pavimento della cucina, quello del corridoio e parte dei muri portanti della loro abitazione e, non contento, ha dato fuoco ad una panchina in legno situata nel giardino di pertinenza. È accaduto nel pomeriggio di ieri a Pietravairano, nel casertano, dove due coniugi, intimoriti ed esasperati dal comportamento violento del figlio convivente, hanno chiesto aiuto ai Carabinieri attraverso il numero di emergenza “112”. All’operatore della centrale hanno riferito che il figlio 43enne, dopo averli minacciati di morte, se non gli avessero consegnato subito 100,00 euro, aveva ...

Ormai non è solo gossip, la separazione tra Chiara Ferragni e Fedez è divenuto un argomento di cronaca a tutti gli effetti, dato che se ne parla in tantissimi talk show televisivi e nei telegiornali. Sull'ultimo numero del magazine Oggi, in ...

Pomeriggio di Follia a Castel Madama . Ieri, un 20enne ha sequestrato in casa i genitori che gli avevano negato un prestito di 25 euro . Il rifiuto della coppia ha scatenato una reazione furiosa del giovane che ha rinchiuso madre e padre in una ...

Premier League, LIVE dalle 13.30: subito il City in campo, poi il Tottenham e il Brighton. Chiude il Chelsea - Premier League, LIVE dalle 13.30: subito il City in campo, poi il Tottenham e il Brighton. Chiude il Chelsea - Si parte, dalle ore 13.30, con la 37esima giornata di Premier League. Subito in campo il Manchester City che se la vedrà contro il Fulham per continuare la battaglia.

Un fortunato vincitore a Napoli porta a casa il jackpot del SuperEnalotto - Un fortunato vincitore a Napoli porta a casa il jackpot del SuperEnalotto - Un fortunato giocatore ha centrato il jackpot del SuperEnalotto, portandosi a casa la bellezza di 101 milioni di euro con una schedina da appena 2 euro. Questa è la prima vincita col '6' del 2024 e la ...

Tangenti in Liguria, l’ira di Matteo Salvini: “I magistrati paghino per i loro errori” - Tangenti in Liguria, l’ira di Matteo Salvini: “I magistrati paghino per i loro errori” - La Spezia - Lo accoglie Edoardo Rixi, fedelissimo viceministro ai Trasporti e leader ligure della Lega. Matteo Salvini arriva poco dopo le 18 sul lungomare della Spezia. Il chioschetto che lo attende ...