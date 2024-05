Superenalotto Napoli da 101 milioni - il tabaccaio | Felici per il vincitor - speriamo si ricordi di noi

(Di sabato 11 maggio 2024), 11 maggio 2024 - Salvatore Gaspari, 52 anni, è ilsulla bocca di tutta Italia. Perché dalla sua rivendita nei Quartieri Spagnoli diha venduto la schedina da 2 euro che ha fatto vincere più di 101a un anonimo che ha azzeccato il 6 al. Cifra stellare, la nona più alta di sempre. Lo abbiamo raggiunto al telefono.Salvatore Gaspari, si sente un clima molto allegro, in sottofondo. “Sì, oggi c’è molta euforia, stiamo festeggiando, abbiamo stappato anche lo spumante”. Chissà se tra tanta gente c’è anche ile… Cosa vorrebbe dirgli? “Che siamo davvero contenti. Eche si, la riconoscenza è una bella cosa”.Indizi sul fortunatissimo? “Siamo al centro di, in una zona ...

Derby per Buongiorno: il Milan insiste con un jolly da giocarsi - Derby per Buongiorno: il Milan insiste con un jolly da giocarsi - Il difensore centrale del club granata potrebbe cambiare squadra dopo l’Europeo; al momento su di lui ci sono tre italiane. Il Milan spenderà gran parte del budget destinato alla campagna acquisti del ...

LIVE PRIMAVERA - Lazio-Inter 0-0, kick-off a Formello! Nerazzurri in campo per blindare il primo posto - LIVE PRIMAVERA - Lazio-Inter 0-0, kick-off a Formello! Nerazzurri in campo per blindare il primo posto - 13.00 - Fischio d’inizio di Samuele Andreano, comincia in questo momento Lazio-Inter Primavera! 13.00 - Ecco i 22 protagonisti che fanno capolino sul campo di gioco di ...

KAYODE, 19esimo miglior Under 21 d'Europa: quanto vale - KAYODE, 19esimo miglior Under 21 d'Europa: quanto vale - C'è anche Michael Kayode tra i migliori Under 21 d'Europa, secondo il Golden Boy Football Benchmark Index condiviso da Tuttosport che mette al primo posto mondiale Yamal del ...