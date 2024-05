MotoGp Francia - Martin in pole e Bagnaia secondo dopo caduta

(Di sabato 11 maggio 2024) (Adnkronos) – Jorgeconquista laposition nella classesul tracciato di Le Mans. Il pilota spagnolo della Pramac, leader del Motomondiale, gira in 1’29”919 precedendo di 0”192 la Ducati di Pecco. Il campione del mondo partirà in seconda posizioneuna sessione chiusa con una: l’iridato ha dovuto anche munirsi di estintore visto il principio di incendio sulla sua moto. “Ho toccato la linea bianca e sono caduto, peccato. Abbiamo comunque un ottimo passo”, dice, che si sofferma anche sul fuoriprogramma finale. “Mi sono arrabbiato, c’erano 6 commissari che guardavano la moto a terra ma non avevano un estintore… Sono dovuto andare a prenderlo di corsa…”. A chiudere la prima fila, l’Aprilia dello spagnolo Maverick Vinales. In ...

