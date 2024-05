Gli dovrebbe rispondere lei Don Patriciello stana anche Schlein

(Di sabato 11 maggio 2024) «Le parole di De Luca sono state una pugnalata al cuore. Sono parole che fanno male, sono pericolose e ci fanno perdere tempo prezioso». Così don Maurizio, parroco di Caivano, ai microfoni di Rai News 24, in merito alle dichiarazioni del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che lo ha definito «Pippo Baudo dell'area nord di Napoli». Il prete ha ricevuto numerosi attestati di solidarietà, tra cui quello della premier Giorgia Meloni. «Sarei contento se le stesse parole della Meloni le dicessela», ha detto don, che spiega: «Sono pronto a stringere la mano a De Luca, ma quelle parole sono state del tutto fuori luogo». Solidarietà a donviene espressadal ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara. ...

