Demo Morselli - cosa fa oggi e perché ha lasciato la TV

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 11 maggio 2024) È stato a lungo lo storico direttore d’orchestra del Maurizio Costanzo Show. Lo abbiamo visto sorridere, lavorare in modo discreto, mettere la musica al centro di tutto. Nato il 12 novembre 1961 a Rolo, in provincia di Reggio Emilia,è in pensione:fa? Ehail mondo della TV anni fa, per poi fare ritorno? Lo ha svelato nel corso di un’intervista. Che fine ha fattoLa lunghissima carriera diè nota ai più: non solo la collaborazione con Maurizio Costanzo, ma ha avuto la possibilità di lavorare con alcuni dei nomi più importanti della musica italiana e internazionale, come Fiorella Mannoia, Renato Zero, Fabio Concato e persino Ray Charles. Tutti lo ...