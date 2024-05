Djokovic show - arriva al Foro Italico con un casco in testa VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 11 maggio 2024) Novakha preso delle precauzioni, dopo l’incidente di ieri agli Internazionali di Roma che lo ha visto essere colpito da una borraccia. Il campione serbo era stato poi scortato in centro medico per un controllo e poco dopo si è compreso come la caduta dell’oggetto sia stata accidentale. Per evitare una nuova disavventura,si è attrezzato a dovere, presentadosi alcon unda ciclista, firmando autografi e scattando foto tra i sorrisi generali. Novakarrived at thewearing a bicycle helmet ?##NoleFam #IBI24 pic.twitter.com/SEwj5HIl0g — Tan ?? ?? (@yesiamtan) May 11, 2024 SportFace.