Jomi Salerno - gara 2 delle semifinali contro Brixen alla Palestra Palumbo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 11 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNon c’è altro risultato possibile per lase non la vittoria.si gioca alle 18.30 di domani, domenica 12 maggio,playoffe le salernitane sono chiamate ad una prova di carattere e forza per ribaltare il risultato maturato al Palasport di Bressanone. Lo scorso mercoledì, infatti, le altoatesine hanno chiuso1 sul risultato di 26 – 24. Qualche calo di concentrazione di troppo ha condannato le salernitane che, nonostante un match per ampi tratti in equilibrio, hanno dovuto cedere al Bressanone. Ora per le atlete di mister Christophe Cassan c’è un solo risultato possibile, un successo consentirebbe di ...