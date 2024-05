L' appello di Mattarella - Steinmeier e Van der Bellen per il voto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 11 maggio 2024) "Nel 2024 si svolgono elezioni in Paesi che rappresentano più della metà della popolazione mondiale. Sarà un anno cruciale per la democrazia in Europa e in molte parti del mondo. In un futuro non troppo lontano, potremmo arrivare a considerarlo come un anno decisivo che avrà stabilito la rotta per i decenni a venire". È l'incipit dell'congiunto del presidente della Repubblica Sergiocon i presidenti della Germania e dell'Austria, Frank Waltere Alexander Van der, pubblicato dal Corriere della Sera e rilanciato dal Quirinale con una nota, nel quale si chiede ai cittadini europei di andare a "votare". "Il nostro ordine democratico liberale è profondamente legato all'unificazione europea: ancorandoci a una comunità europea di valori e di norme giuridiche, abbiamo presentato al mondo una ...