Italia-Inghilterra, i Tre Leoni sfatano il tabù: non vincevano in casa degli azzurri da 60 anni (Di venerdì 24 marzo 2023) Italia-Inghilterra, i Tre Leoni sfatano il tabù e tornano a vincere in casa degli azzurri dopo 60 e passa anni Inizia con una sconfitta il cammino nelle qualificazioni all'Europeo del 2024, con l'Italia che cede il passo agli inglesi, che sfatano così un tabù che durava da 60 e passa anni. Era infatti dall'ormai lontano 1961 che l'Inghilterra non riusciva a vincere nel nostro paese.

