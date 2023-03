24 marzo … (Di venerdì 24 marzo 2023) Gli eventi datati 24 marzo E’ ricordato anche per il contrasto con Antognoni che nel 1984 procurò alla bandiera viola la frattura scomposta di tibia e perone, anche se in quell’attimo Giancarlo si allungò leggermente troppo il pallone nel momento di dribblare l’ultimo avversario. E’ stato il capitano della ‘Sampdoro’. Nel campionato dello storico scudetto blucerchiato disputò solo 15 gare causa infortuni, ma c’era quel 19 maggio. Compie sessant’anni Luca Pellegrini, che con il ‘Baciccia’ conquistò anche la Coppa delle Coppe e tre coccarde tricolori. E’ nato lo stesso giorno di Raimond van der Gouw, secondo portiere del grande Manchester United negli anni Novanta. Il 24 marzo 1953 ha invece dato i natali a Otar Gabelia, portiere della Dinamo Tbilisi che nel 1981 vinse la Coppa delle Coppe. Festeggia mezzo secolo Marcelo Delgado, il quale con il Boca ... Leggi su glieroidelcalcio (Di venerdì 24 marzo 2023) Gli eventi datati 24E’ ricordato anche per il contrasto con Antognoni che nel 1984 procurò alla bandiera viola la frattura scomposta di tibia e perone, anche se in quell’attimo Giancarlo si allungò leggermente troppo il pallone nel momento di dribblare l’ultimo avversario. E’ stato il capitano della ‘Sampdoro’. Nel campionato dello storico scudetto blucerchiato disputò solo 15 gare causa infortuni, ma c’era quel 19 maggio. Compie sessant’anni Luca Pellegrini, che con il ‘Baciccia’ conquistò anche la Coppa delle Coppe e tre coccarde tricolori. E’ nato lo stesso giorno di Raimond van der Gouw, secondo portiere del grande Manchester United negli anni Novanta. Il 241953 ha invece dato i natali a Otar Gabelia, portiere della Dinamo Tbilisi che nel 1981 vinse la Coppa delle Coppe. Festeggia mezzo secolo Marcelo Delgado, il quale con il Boca ...

