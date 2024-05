Che cos’è il lupus - la malattia di cui soffre Selena Gomez

(Di venerdì 10 maggio 2024) Ilè una patologia autoimmune che coinvolge diversi tessuti dell’organismo, in modalità più o meno grave. Questo vuol dire che lasi scatena per una risposta immunitaria sbagliata del nostro organismo che “si attacca” da solo. La forma più grave e nota diè ileritematoso sistemico (Les) che colpisce il tessuto connettivo. C’è anche quello eritematoso discoide che attacca la pelle. Ileritematoso cutaneo subacuto, ravvisabile soprattutto sulla pelle del tronco e degli arti superiori. E, infine, quello indotto dai farmaci. I sintomi delNon è sempre semplice individuare i sintomi del. Solitamente, compaiono stanchezza, anomala e invalidante e depressione. Ma anche dolori articolari. Ed eruzioni cutanee. In particolare, il ...

Il Lupus fa parte delle malattie autoimmuni. Le persone affette, vivono una vita spesso complicata per una seri di motivi. Ecco i sette Sintomi per riconoscerlo! Il Lupus è una Malattia Autoimmune complessa che colpisce più organi e presenta una ...

Ospedale Molinette di Torino illuminato di viola contro il Lupus - Ospedale Molinette di Torino illuminato di viola contro il lupus - L'ospedale Molinette di Torino illumina oggi la sua facciata di viola, in occasione del World lupus day, la giornata dedicata alla sensibilizzazione sul lupus eritematoso sistemico. Il viola è il ...

Giornata mondiale del Lupus eritematoso sistemico: come riconoscerlo e trattarlo - Giornata mondiale del lupus eritematoso sistemico: come riconoscerlo e trattarlo - In Italia, il lupus colpisce circa 25.000 pazienti e di questi una percentuale che oscilla tra il 25 e il 60% svilupperà purtroppo anche una Nefrite Lupica che, se diagnosticata tardivamente o non ...