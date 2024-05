Jack Russell morto sbranato da un pastore tedesco senza guinzaglio L’appello della padrona | Le cose devono cambiare

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) Chiara Ariu è conosciuta per le storie che riguardano il suo amico fidato a quattro zampe. Però, pochi giorni fa il piccolo Milo, undi 5 anni, è venuto a mancare. Chiara stava passeggiando con lui quando unl’ha azzannato ferendolo mortalmente. L’influencer, che sul suo profilo Instagram, sensibilizza molto gli argomenti come la natura e gli animali, ha visto il piccolo Milo morire davanti ai suoi occhi. L’influencer di 25 anni era ovviamente molto triste dopo la perdita. In un post su Instagram con la foto di Milo, ha scritto sotto: “Lunedì 6 Maggio, durante una normalissima passeggiata, l’amore più grandemia vita è stato aggredito e ucciso da un cane libero di 50kg. Il mio cane era al ...