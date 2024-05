Le leghe e la FIFPRO chiedono alla FIFA di riprogrammare il nuovo Mondiale per club e minacciano azioni legali

(Di venerdì 10 maggio 2024) 2024-05-10 13:09:10 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito del nostro calcio: Eperprevisto per il prossimo anno e quale Si svolgerà dal 15 giugno al 13 luglio, continua a dare grattacapi per configurare il calendario calcistico. La salute dei giocatori con l’accumulo di partite e l’adattamento del torneo con i campionati nazionali sono i principali problemi che ladeve affrontare con il suotorneo, che si giocherà 32 squadre e durerà un mese. Cioè come se fosse unper nazionali, con lo stesso format di fase a gironi e incroci finofinale. Questo complicato adattamento ha portato a Associazione dellemondialil’associazione che rappresenta lemondiali e conta ...

