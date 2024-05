Il Girona ritiene Dovbyk incedibile | su di lui c’erano Napoli e Juventus As

(Di venerdì 10 maggio 2024) Artemè stata la rivelazione della Liga: acquistato dal Dnipro per circa 5 milioni, alconta ora 20 gol in campionato ed è il capocannoniere. Illo sta monitorando da qualche settimana come sostituto di Victor Osimhen, anche laè interessata al centravanti ucraino. Ilha però avvisato il suo entourage, Aleksey Lyundovskiy, che lo ritengono. Per il: ilvorrebbe sostituire Osimhen con lui Secondo quanto riportato da As: La stagione dinon è passata inosservata alle grandi squadre d’Europa. Ile lastanno tenendo d’occhio l’attaccante per la prossima finestra di ...

Guai in vista per il Girona , che rischia di dover fare i conti con una presunta frode fiscale da parte di Oleksiy Lundovsky, agente dell’attaccante Artem Dovbyk . Come raccontato dall’avvocato Evgeny Kuzmin, Lundovsky avrebbe costituito una società ...

Calciomercato Napoli : Manna punta Ugarte del PSG per il centrocampo e Dovbyk del Girona per l’attacco. Restyling profondo per tornare competitivi. Napoli – Il nuovo direttore sportivo del Napoli , Giovanni Manna , è già al lavoro per rinforzare la ...

Niente Dovbyk! Contatti col Napoli, ma il Girona ha già risposto: "E' incedibile" - Niente dovbyk! Contatti col Napoli, ma il girona ha già risposto: "E' incedibile" - Il Napoli, alla ricerca di un attaccante per sostituire Osimhen, e la Juventus sono attente al futuro dell'attaccante ucraino ...

City Group, Girona: Dovbyk non si muoverà. Sfuma il sogno delle italiane - City Group, girona: dovbyk non si muoverà. Sfuma il sogno delle italiane - Secondo quanto riferito dal quotidiano spagnolo “As”, il girona, club del City Group, pensa già al futuro ed in particolare al futuro del suo attaccante Artem dovbyk. Il bomber ucraino potrebbe ...

Kvaratskhelia a inventare in fascia, Dovbyk o Lukaku al posto di Osimhen e un centrale come Hancko - Kvaratskhelia a inventare in fascia, dovbyk o Lukaku al posto di Osimhen e un centrale come Hancko - I criteri di selezione non sono cambiati. Le modalità, invece, probabilmente sì. È difficile, infatti, immaginare che Aurelio De Laurentiis stia valutando un elenco di quaranta allenatori per il futur ...