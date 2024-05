Oroscopo Paolo Fox sabato 11 Maggio 2024 | Gemelli carico

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 10 maggio 2024) L’diFox per oggi,11Ariete La situazione generale è favorevole, ma la Luna contraria invita a non strapazzarti troppo. Toro Questioni pratiche oggi ti impediscono di stare con il tuo partner. Devi recuperare la serenità.Non sottovalutare i nuovi progetti. Nel pomeriggio c’è la possibilità di fare incontri speciali. Cancro La Luna è nel segno: contatti positivi con chi è lontano. In amore, al bando i rancori. Leone È una giornata piena di impegni. In amore sarà possibile fare una scelta tra un paio di settimane. Vergine È una fase stressante: controlla i nervi. Devi organizzare un recupero anche a livello emotivo. Bilancia La Luna contraria invita a non fare il passo più lungo della gamba in questa particolare ...