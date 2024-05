Falcinelli - la Procura di Roma apre un fascicolo dopo le proteste del Consolato Lo studente presto in Italia

(Di venerdì 10 maggio 2024) Ladiha aperto un’inchiesta sul caso di Matteo, lodi Spoleto arrestato e malmenato dalla polizia a Miami lo scorso febbraio. Il, al momento senza indagati né ipotesi di reato, è stato avviato in seguito alla segnalazione delno., laun’inchiesta contro ignoti I pm capitolini, coordinati daltore capo Francesco Lo Voi, in attesa di ricevere la denuncia da parte del 25enne, in cui si potrebbero ipotizzare i reati di lesioni o tortura, dovranno valutare anche le questioni in merito alla competenza e alla giurisdizione. Il trattamento violento dei poliziotti di Miami nei confronti dell’no, ...

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine, al momento senza indagati o ipotesi di reato, in relazione alla vicenda di Matteo Falcinelli , il 25enne legato e malmenato dagli agenti a Miami dopo l'arresto. Il procedimento è stato aperto ...

Matteo Falcinelli , lo studente 25enne di Spoleto arrestato e malmenato dalla polizia americana di Miami, lo scorso 25 febbraio, “tornerà presto in Italia, forse già a partire dalla prossima settimana”. Ad annunciarlo è sua madre, Vlasta ...

La procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine, al momento senza indagati o ipotesi di reato, in relazione alla vicenda di Matteo Falcinelli , il 25enne legato e malmenato dagli agenti a Miami dopo l’arresto. Il procedimento è stato aperto ...

Caso Falcinelli, Procura di Roma apre fascicolo d’indagine - Caso falcinelli, procura di Roma apre fascicolo d’indagine - Gli inquirenti della procura di Roma hanno aperto un fascicolo di indagine rispetto al caso di Matteo falcinelli, il giovane arrestato a Miami. Secondo quanto si è appreso, il procedimento al momento ...

La storia di Matteo Falcinelli, il 25enne di Spoleto arrestato a Miami: cos’è successo e come sta oggi - La storia di Matteo falcinelli, il 25enne di Spoleto arrestato a Miami: cos’è successo e come sta oggi - Matteo falcinelli, studente italiano di 25 anni ... ha fatto da poco sapere che già la prossima settimana potrebbe essere in Italia. La procura di Roma ha intanto reso nota la decisione di aprire un ...

Matteo Falcinelli “tornerà presto in Italia”. La Procura di Roma apre un’inchiesta - Matteo falcinelli “tornerà presto in Italia”. La procura di Roma apre un’inchiesta - Matteo falcinelli, lo studente 25enne di Spoleto arrestato e malmenato dalla polizia americana di Miami, lo scorso 25 febbraio, “ tornerà presto in Italia, forse già a partire dalla prossima settimana ...