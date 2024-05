Minaccia per la nazione Fentanyl - Nordio lancia l' allarme

(Di venerdì 10 maggio 2024) «Ci troviamo di fronte a due problemi epocali: l'intelligenza artificiale e, addirittura più impellente, la presenza nel mondo di una droga dannatamente letale e perniciosa, il. Una droga perniciosa e letale perché è sufficiente una dose minima per uccidere una persona o produrre dei danni cerebrali e fisici irreversibili, con una sproporzione tra il costo di produzione della sostanza, esiguo, e il prezzo di vendita: quindi con un profitto che è estremamente interessante per la criminalità organizzata». Così il ministro della Giustizia Carlonella conferenza stampa di chiusura del G7 a Venezia. «L'America ha avuto a causa deluna serie di decessi superiori a quelli della guerra in Vietnam: in un anno 60mila persone, in Canada c'è lo stesso problema e purtroppo come prevedibile la droga si sta ...

Roma, 9 mag. (Adnkronos) – Il Naloxone, possibile antidoto per il Fentanyl , "è sicuramente un farmaco salvavita, prodotto in quantità ridottissime da un'azienda che si trova fuori dal territorio nazionale. Vi è una esigenza molto forte che sia in ...

