Cina-Ungheria | Xi e i piccoli ambasciatori dell’amicizia tra i due Paesi 2

(Di venerdì 10 maggio 2024) Budapest, 10 mag – (Xinhua) – Situata vicino allo scintillante fiume Danubio nella capitale ungherese di Budapest, una scuola bilingue ungherese-cinese ha goduto di una crescente popolarita’ negli ultimi anni. Imparare a dire “Nihao”, “ciao” in cinese, e’ la prima lezione per gli studenti. Molti di loro sanno recitare fluentemente la versione cinese delle poesie del poeta ungherese Sandor Petofi. Gli insegnanti tengono anche lezioni su Lu Xun, uno dei piu’ grandi scrittori moderni cinesi del XX secolo. Fondata nel 2004, la scuola ha svolto un ruolo unico nel promuovere gli scambi culturali tranegli ultimi due decenni. Nel 2009, il legame con lasi e’ rafforzato dopo la visita di un ospite speciale. Per Zsuzsanna Erdelyi, preside della scuola, sono rimasti impressi nella memoria molti ...