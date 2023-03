Lutto nel Casertano, stroncato da malore: muore noto allenatore sportivo (Di giovedì 23 marzo 2023) E’ stato stroncato da un malore Antonio Scappaticcio, medico veterinario e allenatore di pallavolo della Polisportiva Matese. Nella giornata di ieri l’uomo, 60 anni, si è sentito male e il suo cuore ha smesso di battere. I funerali saranno celebrati domani, 24 marzo alle ore L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 23 marzo 2023) E’ statoda unAntonio Scappaticcio, medico veterinario edi pallavolo della Polisportiva Matese. Nella giornata di ieri l’uomo, 60 anni, si è sentito male e il suo cuore ha smesso di battere. I funerali saranno celebrati domani, 24 marzo alle ore L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

