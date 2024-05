LIVE – Giro d’Italia 2024 - ottava tappa Spoleto-Prati di Tivo | aggiornamenti in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 11 maggio 2024) Ilprosegue con l’. I corridori saranno impegnati nei 152 km dadi. Laè leggermente meno lunga delle altre, a causa delle diverse asperità che incontrerà la carovana. Il primo dei tre GPM di giornata è quello di Forca Capistrello e sarà anche il più duro (16.3 km al 5.6% di pendenza media con picchi al 12%). Al 58° km si passerà per Leonessa, unico traguardo volante di giornata. Dopo 50 km di intermezzo, al km 104, da Capitignano partirà il secondo GPM, che arriverà a Croce Abbio in 8km. L’arrivo adisarà tutto in salita. Gli ultimi 14 km saranno in pendenza media del 7% con picchi del 12% (terzo GPM). La partenza è fissata per le ...