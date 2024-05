Europee - Capitano Ultimo a La7 | Vogliamo la pac - i partiti hanno fallito e ne devono dar conto al popolo E risponde a un utente di X

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 maggio 2024) “Il mio passato di assessore regionale all’Ambiente in Calabria nella giunta guidata da Forza Italia? Un impegno bellissimo che ho accettato per amicizia nei confronti di Jole Santelli, che ho avuto l’onore di aiutare per difendere la Calabria dall’abbandono e dallo sfruttamento in cui si trova tuttora per colpa dei vari governi con cui ho cercato di dialogare e per cui il bene comune è l’dei problemi. Quindi, non l’ho fatto per aderire al partito. Questi, e lo dico con rispetto, sono superati“. Così a Omnibus (La7)a una domanda rivolta su X dall’Fonte Autorevole Sergio De Caprio, alias, il capo dell’unità Criminalità Organizzata del Ros dei Carabinieri che il 15 gennaio 1993 arrestò a Palermo il capo di Cosa nostra Totò Riina. De Caprio ...