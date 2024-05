Tv Talk - puntata ogg - 11 maggio 2024

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di sabato 11 maggio 2024) Oggi, sabato 11, alle 15:00 su Rai 3, va in onda una nuovadi Tv, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti. TvRai 3, ospiti 11Lasi apre con Luisella Costamagna, Barbara Serra e lo storico della tv Giorgio Simonelli: dopo sette mesi di conflitti, la tv come sta raccontando il complicato scenario in Medio Oriente? Poi due grandi personaggi ospiti in studio: Nicola Savino che, oltre a commentare il suo nuovo programma Tris per Vincere, fornirà un attento sguardo sulla televisione degli ultimi tempi e Gerry Scotti, specialista ...