Accardi | Gasperini? Non lascerà l’Atalanta

(Di sabato 11 maggio 2024) Beppe, operatore di mercato, ha parlato a TuttoMercatoWeb. Queste le sue parole: “Atalanta in finale? Basta guardare il percorso disia al Genoa che ale ci si rende conto che non è una sorpresa. Spero possa vincere la Coppa, lo merita”.è uno dei nomi accostati al Napoli? “Credo che sia troppo intelligente: non andrà via da Bergamo. Continuerà il suo progetto con. E poi bisognerebbe capire che tipo di gestione gli lascerebbero fare a Napoli. Lui è un allenatore manager, le cose si fanno a modo suo”., chi il nome giusto per gli azzurri? “Dipende sempre da che ruolo avrà l’allenatore a Napoli”. A cosa si riferisce? “Alla libertà di azione. Ecco, con la giusta libertàpotrebbe essere ...

CONFERENCE LEAGUE - Fiorentina, prezzi salatissimi per la finale, si preannuncia una maggioranza di tifosi dell'Olympiacos - CONFERENCE LEAGUE - Fiorentina, prezzi salatissimi per la finale, si preannuncia una maggioranza di tifosi dell'Olympiacos - All’AEK Arena di Atene si preannuncia un’inferiorità notevole dei tifosi viola rispetto a quelli dell’Olympiakos. I prezzi dei voli per la capitale greca infatti, sono schizzati alle stelle. Sul suo s ...

L'ANALISI - Accardi: "Gasperini al Napoli Dipende da che ruolo avrà come allenatore" - L'ANALISI - accardi: "Gasperini al Napoli Dipende da che ruolo avrà come allenatore" - “Atalanta in finale Basta guardare il percorso di Gasperini sia al Genoa che all’Atalanta e ci si rende conto che non è una sorpresa. Spero possa vincere la Coppa, lo merita”. Così a TuttoMercatoWeb.

Accardi: "Gasperini, niente Napoli: è troppo intelligente, non lascerà Bergamo" - accardi: "Gasperini, niente Napoli: è troppo intelligente, non lascerà Bergamo" - Gian Piero Gasperini è uno dei nomi accostati al Napoli per il post Francesco Calzona. Ne ha parlato l'operatore di calciomercato Beppe accardi.