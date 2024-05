Camporotondo etneo - tentano di rubare in un bar ma vengono sorpresi dai carabinieri VIDEO

(Di sabato 11 maggio 2024) Erano certi che il loro raid presso un bar-ristorante sulla via Nazionale, nella frazione Piano Tavola del comune di, sarebbe stato un colpo “facile”, ed invece sono statidaidella Sezione Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania, che hanno arrestato in flagranza per furto aggravato uno di loro, un catanese di 22 anni, già noto per le sue pregresse vicende giudiziarie. I fatti sono accaduti poco dopo la mezzanotte, quando i due si sono introdotti all’interno dell’esercizio commerciale perchampagne e superalcolici, ignari che il sistema disorveglianza li stesse riprendendo e trasmettendo, in diretta, le loro immagini ai vigilantes. Gli addetti dell’istituto di vigilanza hanno, quindi, avvertito immediatamente i ...

