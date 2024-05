Il Partito Radicale ricorda Giorgiana Masi 

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 11 maggio 2024) AGI - Domenica saranno cinquant'anni da quel referendum. Quarantasette ne saranno passati, invece, da quello sparo a Ponte Garibaldi. Il referendum sul divorzio (1974), l'assassinio diMasi (1977), due eventi accomunati dalla stessa data, il 12 maggio appunto. Come ogni anno, allora, una delegazione delsi riunirà domenica alle 11 presso Ponte Garibaldi a Roma per commemorareMasi, "la giovane militante vittima di un tragico omicidio, e per continuare a perseguire la verità su questo e su tutti gli altri casi - sottolinea una nota - di violenza della ragion di Stato". Nel pomeriggio invece, alle ore 17, la sede delin via di Torre Argentina 76 - un altro pezzo della storia politica e civile del Paese - ospiterà "un evento ...