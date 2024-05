Un nuovo albero di fiori evolutivo? Per la primavera? Innovativo

(Di sabato 11 maggio 2024) Ungenealogico per le piante da fiore Una collaborazione tra centinaia di scienziati ha portato alla creazione di ungenealogico per le piante da fiore. Studiando le sequenze genetiche di oltre 9.500 specie, è stato possibile delineare importanti punti di ramificazione nell’evoluzione delle piante da fiore. La ricerca, pubblicata sulla rivista Nature, suggerisce che l’80% delle principali linee moderne di piante da fiore ha avuto origine da un’esplosione di invenzioni iniziate circa 150 milioni di anni fa, nel tardo Giurassico. Sequenziamento del DNA e nuovi strumenti Rispetto ai precedenti alberi genealogici delle piante, questa volta gli L'articolo proviene da News Nosh.

Gesto-choc, Raffaello Accordi si cuce la bocca: «Non sono un assassino, pronto a tutto» - Gesto-choc, Raffaello Accordi si cuce la bocca: «Non sono un assassino, pronto a tutto» - Verona, nuova eclatante protesta del 72enne che dall'89 si batte per dimostrare la sua presunta innocenza: «Da anni invoco la verità» ...

Alberi tagliati, esplode la protesta dei residenti - Alberi tagliati, esplode la protesta dei residenti - Protesta a Fano per lavori stradali frettolosi e mancanza di attenzione ai dettagli. Cittadini delusi per abbattimento alberi e asfaltature mal fatte.

Nuova BMW M4 CS, prestazioni da brivido per la special edition della gamma - Nuova BMW M4 CS, prestazioni da brivido per la special edition della gamma - BMW aggiorna la gamma M4 con una special edition con prestazioni da brividi come BMW M4 CS: i dettagli dell’auto perfetta per pista e strada ...