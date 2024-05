LIVE Lotta - Preolimpico 2024 in DIRETTA | cuore Chamiz - rimonta e primo turno superato! Russo e Liuzzi in finale per il bronzo! Honis e Caneva agli ottavi

(Di sabato 11 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.50: ALLO SCADEREO ATTERRA IL CINESE LU E VINCE UN INCONTRO DURISSIMO! E’! 12.50: Un atterramento a testa: 8-8 12.49. Arriva il pareggio dio che immobilizza Lu. Serve ancora uno sforzo all’azzurro 12.48: L’azzurro atterra il conese: 3-6 durante i 30? comminati dall’arbitro a Lu per passività 12.47: 2? al termine dell’incontro, sempre 1-6 12.45: Si chiude la prima parte del match,o a parte qualche tentativo sporadico non è mai riuscito ad impensierire il cinese che è davanti 1-6. L’azzurro deve tentare il tutto per tutto per ribaltare il punteggio 12.43:si fa irretire dal cinese che lo schiena due volte, l’azzurro riesce a reagire ma è sotto 1-6 12.41: Il coreano Yun si ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.34: Tocca ora a Emanuela Liuzzi contro la panamense Moran Sanchez. Chi vince affronterà per il bronzo la nigeriana Genesis 11.33: La bulgara Selishka supera la vienamita Nguyen e si qualifica per la ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.12: L’azzurro non riesce a piazzare il punto nei 30? comminati dall’arbitro e il peruviano accorcia le distanze: 3-1 12.12: 2? al termine, sempre 3-0 Caneva 12.10: Si chiude la prima parte dell’incontro, ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.41: Il coreano Yun si qualifica per gli ottavi di finale della categoria -74 e ora tocca a Chamizo contro il cinese Lu 12.32: Il moldavo Sacultan e lo statunitense Retherford si qualificano per gli ...

Calendario Preolimpico lotta 2024 oggi in tv: orari 11 maggio, programma, streaming, italiani in gara - Calendario Preolimpico lotta 2024 oggi in tv: orari 11 maggio, programma, streaming, italiani in gara - L'Italia della lotta è ancora alla ricerca del primo pass per Parigi 2024: dopo essere rimasta a secco nelle prime due giornate del torneo su base ...

LIVE Lotta, Preolimpico 2024 in DIRETTA: vai Chamizo, contro tutto e tutti! C’è anche Conyedo - LIVE Lotta, Preolimpico 2024 in diretta: vai chamizo, contro tutto e tutti! C’è anche Conyedo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA diretta LIVE Buongiorno e benvenuti alla diretta LIVE testuale della terza giornata del Preolimpico di lotta su base mondiale ...

Lotta a Parigi 2024: Chamizo e la nazionale italiana cercano giustizia al Torneo Mondiale di Qualificazione Olimpica - Lotta a Parigi 2024: chamizo e la nazionale italiana cercano giustizia al Torneo Mondiale di Qualificazione Olimpica - Dove seguire le gare – I tifosi possono sintonizzarsi su UWW Plus (dal sito della United World Wrestling) per guardare in diretta le performance di chamizo e della squadra italiana di lotta. Ogni ...