Domani l' interrogatorio di Toti - indagato anche il commissario dell' autorità portuale 

(Di giovedì 9 maggio 2024) AGI - Il gip di Genova ha fissato per venerdì prossimo, 10 maggio, l'del presidentea Regione, Liguria Giovanni, agli arresti domiciliari. L'imprenditorea logistica Aldo Spinelli e il capo di gabinetto di, Matteo Cozzani, verranno, invece, interrogati sabato. L'arresto di Giovanniper corruzione piomba sul dibattito politico a un mese dal voto per le Europee. E nell'alveoa maggioranza ci si affida ai principi del garantismo, mentre si leva più di una voce, a partire dal ministroa Giustizia, Carlo Nordio, a sollevare dubbi sulla tempisticae misure. Posizione, quella del Guardasigilli, fortemente criticata, sul fronte opposto, da Pd, M5s e Alleanza verdi e sinistra, che chiedono con ...

Si è avvalso della facoltà di non rispondere Paolo Emilio Signorini , amministratore delegato di Iren ed ex presidente dell’Autorità di sistema portuale di Genova, da martedì in carcere a Marassi con l’accusa di corruzione nell’ambito della maxi ...

Si è avvalso della facoltà di non rispondere Paolo Emilio Signorini , amministratore delegato di Iren ed ex presidente dell’Autorità di sistema portuale di Genova, da martedì in carcere a Marassi con l’accusa di corruzione nell’ambito della maxi ...

Ritornano "Pane, amore e fantasia" e "I dieci comandamenti" - Ritornano "Pane, amore e fantasia" e "I dieci comandamenti" - Un fine settimana che propone pochi film interessanti sulle piattaforme a pagamento. Volendo, domani su Sky Cinema si potrebbe recuperare La chimera, diretto da Alice Rohrwacher, dove un gruppo di arc ...

Inchiesta Liguria, Toti si avvale della facoltà di non rispondere, nuovi giri di corruzione - Inchiesta Liguria, toti si avvale della facoltà di non rispondere, nuovi giri di corruzione - Ogni giorni la trama del caso Giovanni toti si infittisce. Mentre si avvale della facoltà di non rispondere, si diramano altre indagini su giri di soldi sospetti ...

Propaganda e bilanci in rosso, i privati si sono presi i partiti - Propaganda e bilanci in rosso, i privati si sono presi i partiti - L’inchiesta in Liguria è l’esempio dell’assenza di trasparenza sui finanziamenti ai partiti. Le donazioni delle società sono sempre più importanti per dare ossigeno alle forze politiche ...