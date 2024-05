Ascoli in C - ultras assediano squadra e dirigenti | poliziotti feriti e mezzi danneggiati negli scontri

(Di sabato 11 maggio 2024) Notte di grande tensione adPiceno, dove nonostante la vittoria ai danni del Pisa il club marchigiano non è riuscito ad evitare la retrocessione in Serie C. Glihanno infatti assediato lae la dirigenza, impedendogli di lasciare l’impianto fino a tarda notte. Inoltre, si sono verificati deglitra polizia e tifosi che hanno causato il ferimento (leggero) di una dozzina di agenti. A tal proposito, uno dei responsabili degli incidenti è stato immediatamente identificato dalla Questura diPiceno e la sua posizione è al vaglio. Come se non bastasse, è poi andato in scena un lancio di pietre, mattoni, bottiglie e transenne che ha comportato il danneggiamento di alcune auto della polizia e dei carabinieri. Infine, una decina di bombe carta sono state fatte esplodere dentro ...

