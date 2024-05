Superbonus - cosa cambia col nuovo emendamento Scontro Tajani-Giorgetti

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 11 maggio 2024) AGI - È stato trasmesso nella notte dal governo alla Commissione Finanze del Senato il testo che include anche l''spalma-crediti' al decreto. Il provvedimento prevede che le spese sostenute nel biennio 2025-2026 ricorrendo alsiano detratte non più in 4 anni ma in 10. Si calcola che per il prossimo anno le detrazioni fruibili ammontino a 6.211 milioni di euro, mentre per il 2026 l'ammontare è pari a 5.780 milioni, per un importo complessivo di circa 12 miliardi. L'prevede anche delle penalizzazioni per le banche e le finanziarie. Il provvedimento stabilisce che dal prossimo primo gennaio per banche e assicurazioni che hanno acquistato crediti un corrispettivo a meno del 75% del valore nominale, cioè meno di 82,5 euro su 110, dal primo gennaio 2025 tutte le rate annuali ...