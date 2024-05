Che cos' è la tempesta solare o geomagnetica e quali sono le possibili conseguenze

Spettacolare e insolito fenomeno alle nostre latitudini nella serata di venerdì 10 maggio. Tantissime le immagini circolate sui social dopo le 21 quando il cielo in molte zone del centro nord Italia si è colorato di rosso, in diverse tonalità a ...

Tempesta solare in corso. Dall' aurora boreale alle telecomunicazioni in tilt: cosa può succedere - tempesta solare in corso. Dall' aurora boreale alle telecomunicazioni in tilt: cosa può succedere - Il nostro pianeta è investito dalla più forte tempesta solare dal 2003: ecco quali sono i problemi alle telecomunicazioni e cosa si prevede nelle prossime ore ...

L’aurora boreale tinge il cielo di rosa a Livigno: le foto dello spettacolo in Valtellina - L’aurora boreale tinge il cielo di rosa a Livigno: le foto dello spettacolo in Valtellina - Nella notte dell'11 maggio una tempesta solare ha riprodotto l'incanto dell'aurora boreale a Livigno (Sondrio), tingendo il cielo di rosa e illuminando ...

Il cielo colorato di rosa e di rosso. Lo spettacolo dell'aurora - Il cielo colorato di rosa e di rosso. Lo spettacolo dell'aurora - Il fenomeno, collegato alla tempesta solare in corso, visibile anche alle nostre latitudini. In tanti con gli occhi all'insù per scattare foto ...